Moneypay hizmet lisansını aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Moneypay hizmet lisansını aldı

Migros'un finansal hizmetler ve ödeme platformu Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile elektronik para kuruluşu olarak Merkez Bankası'ndan lisansını aldı

Moneypay hizmet lisansını aldı

Migros'tan yapılan açıklamaya göre Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile elektronik para kuruluşu olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan lisansını aldı.

MoneyPay uygulaması ile başta Migros ve Migros Sanal Market müşterileri olmak üzere, finans ekosisteminde yer alan tüm son kullanıcıların finansal işlemleri daha güvenli ve kolay bir şekilde yapabilmesi amaçlanıyor.

MoneyPay uygulaması sayesinde alışverişler temassız bir şekilde QR kod ile tamamlanabiliyor. Kullanıcılar, Mastercard altyapısında sunulan dijital karta aktardıkları bakiye/ön ödemeli kart ile veya tanımladıkları kredi kartı ya da kişiye özel belirlenen hazır limit üzerinden ödemelerini yapabiliyor. Finansal iş partnerlerinin tanımladığı hazır limiti kullananlar, ödemelerini 30 güne kadar masrafsız erteleme imkanına sahip oluyor. Havale ve EFT olanaklarının yanı sıra, uygulama üzerinden sadece cep telefonu numarası girilerek istenen kişiye 7/24 para transferi de yapılabiliyor. Money üyeliği olan müşteriler bilgilerini MoneyPay ile eşleştirdiğinde hem mağazalardaki hem de Migros Sanal Market’teki tüm indirim ve avantajlardan anında faydalanabiliyor. Uygulama Android ve iOS’tan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Dar gelirliler için 2 yeni destek geliyor
İŞ-YAŞAM Dar gelirliler için 2 yeni destek geliyor
Sberbank Kazakistan pazarından çekiliyor
İŞ-YAŞAM Sberbank Kazakistan'dan çekiliyor
Euro Bölgesi'nde bileşik PMI Ağustos'ta geriledi
İŞ-YAŞAM Euro Bölgesi'nde bileşik PMI geriledi
Dikkat! Cayma hakkı kullananın kart limiti korunacak - Haberler
İŞ-YAŞAM Cayma hakkı kullananın kart limiti korunacak
Son dakika: Tüketici güveninde yükseliş
İŞ-YAŞAM Tüketici güveninde yükseliş
İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun 10 uluslararası havalimanı arasında
İŞ-YAŞAM İstanbul Havalimanı dünyada ilk 10'a girdi
Bundesbank: Almanya’da enflasyon sonbaharda çift hane olabilir
İŞ-YAŞAM Almanya için çift haneli enflasyon uyarısı
Hayatın İpuçları serisinin 3. kitabı okuyucularla buluşuyor
İŞ-YAŞAM Hayatın İpuçları serisinin 3. kitabı okuyucularla ...
Fransa'da 100 üründe fiyat donduracak
İŞ-YAŞAM Fransa'da 100 üründe fiyat donduracak
Emtia fiyatları artan dolar talebiyle geriledi
İŞ-YAŞAM Emtia fiyatlarında 'dolar' düşüşü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.