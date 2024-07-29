Monica Molina 27 Eylül'de İstanbul'da

Kendine özgü vokalini İspanyol gitarının büyüleyici melodileriyle birleştiren, 'Pequeño Fado’, ‘Ay Amor’, ‘Oh Amores’ gibi kültleşmiş şarkılarıyla İspanyol pop müzik dünyasının en ünlü isimlerinden Monica Molina, İstanbul'a geliyor.

Molina, kariyeri boyunca yayınladığı “Despidada”, V”uelo, De Cal y Arena” ve “A Vida” isimli dört albümü, ‘Pequeño Fado’, ‘Ay Amor’, ‘Oh Amores’ gibi kültleşen şarkılarında İspanyol müziğinin geleneksel öğelerini benzersiz modern tarzıyla harmanlayarak müzikseverlerle buluşturdu.