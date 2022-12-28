GeForce RTX 30 Monster'da

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Monster Notebook’tan Pürüzsüz Bir Deneyim: Monster Notebook NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi

Oyun severlerin gözde oyunları için gereken üst düzey performans için bilgisayarlar, yüksek kapasiteli grafik işlemcilere (GPU) ihtiyaç duyuyor. Bunun yanı sıra, özellikle video içerik üreticileri ve bu alanda çalışan video grafikerler için de grafik performansı, bir bilgisayarın olmazsa olmazı durumunda.

Bu alanda dünyaca ünlü üretici konumunda olan NVIDIA’nın GeForce RTX 30 Serisi grafik işlemciler, tam da bu noktada kullanıcılara kesin çözümler sunarak büyük bir konfor sağlıyor. Oyunculara ve içerik oluşturuculara en yüksek performansı sunan NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi grafik işlemcilerle donatılmış Monster Notebook dizüstü bilgisayarlar ise tüm diğer özellikleriyle birlikte mükemmel bir bileşim oluşturuyor.

En gerçekçi ışın izleme özellikli grafikler ve son teknoloji yapay zekâ elde etmek amacıyla bünyesinde yeni RT çekirdeklerini, tensör çekirdeklerini ve duraksız işlem özellikli çoklu işlemcileri barındıran GPU'lar, NVIDIA'nın 2. nesil RTX mimarisi Ampere tarafından güçlendirilmiş durumda.

150’den fazla popüler oyuna özel performans

Günümüzün üst seviye oyunlarında hünerlerinizi sınıra takılmadan sergilemek ve yaratıcılığınızı özgürce sergilemek için ihtiyaç duyacağınız performans, Monster’ın NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi bilgisayarlarında sizi bekliyor.

Ortalama bilgisayarların başa çıkamayacağı Cyberpunk 2077, Marvel’s Spider-Man Remastered, Valorant ve Apex Legends gibi popüler oyunlar, Monster’ın GeForce RTX 30 grafik işlemcili bilgisayarlarıyla gerçek potansiyelini ortaya koyuyor. Devrim yaratan ışın izleme ve yapay zekâ teknolojileri için en gelişmiş platformu sunan bu bilgisayarlar, 150'den fazla popüler oyun ve uygulamada mükemmel performansa sahip gerçekçi grafikleri sunuyor.

Düşük gecikmeyle oyunlarda üstünlük kurmak

Oyun severler için en hayati kriterler arasında yer alan düşük gecikme konusunda ise NVIDIA Reflex özelliği öne çıkıyor. Aksiyonlara rakiplerinden daha hızlı tepki vermesini sağlayan azaltılmış gecikme sayesinde oyuncular hedeflerine daha hızlı nişan alıyor ve daha hızlı tepki süresine sahip oluyor. Bu sayede özellikle espor karşılaşmalarında rekabet avantajı elde edilmiş oluyor.

Oyunculara en düşük gecikme ve en iyi duyarlılık olanaklarıyla üst düzey rekabet avantajı sunan GeForce RTX 30 Serisi işlemcilere sahip Monster Notebook’lar; sistem gecikmesini azaltma konusunda tam bir uzman. Bu bilgisayarlardaki NVIDIA Reflex özelliği sayesinde oyun oynarken hedeflere daha hızlı nişan almak, daha hızlı tepki vermek ve nişan alma hassasiyetini artırmak mümkün oluyor.

Çözünürlükte DLSS devrimi

Monster NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi grafik işlemcili bilgisayarlarında yüksek performans artışı sağlayan bir diğer teknoloji ise NVIDIA DLSS (Derin Öğrenme Süper Örnekleme) olarak karşımıza çıkıyor.

NVIDIA tarafından geliştirilmiş bir yapay zeka algoritması olan DLSS ile desteklenen GeForce RTX GPU'lardaki yapay zekaya özel tensör çekirdekleri, görüntü kalitesinden herhangi bir ödün vermeden oyunlarda hız artışı sağlıyor. Bu avantaj, daha da iyi bir görsel deneyim için ayarları ve çözünürlüğü en yüksek düzeylere getirme imkânı sağlıyor.

Örneğin kullanıcı, 4K çözünürlüğe sahip bir ekrandan oynarken, oyun motoru oyun hesaplamalarını sanki çözünürlük 1080p olarak seçilmiş gibi davranıyor ancak DLSS, aradaki eksik pikselleri yapay zekâ algoritmasıyla hesaplayarak oyuncunun oyunu yine de 4K'da görmesine imkân tanıyor. DLSS’ın sunduğu bu imkan, FPS değeri olarak iki kata kadar performans artışını mümkün hale getiriyor.

Gerçeğe çok daha yakın görüntüler

NVIDIA’nın birçok yeniliğiyle donatılmış GeForce RTX 30 Serisi işlemcilere sahip Monster bilgisayarlar, geleceğin teknolojisini bugünden yaşatıyor. Bu ekran kartlarındaki teknolojilerden biri olan Işın İzleme Teknolojisi, sadece GeForce RTX 30 GPU’larda bulunuyor ve günümüzün yüksek performans talep eden oyunlarda inanılmaz sonuçlar ortaya koyuyor.

Oyundaki tüm grafik detaylarını ve gerçekçilik ögelerini en üst seviyede müthiş bir akıcılıkla sunan Işın İzleme Teknolojisi, temelde ışığın fiziksel davranışını simüle ediyor. Bu sayede oyunlarda fotorealistik grafikler için ışık, gölge, ışık saçan dokular, yansıma ve çevresel perdeleme gibi en önemli unsurlar daha keskin biçimde hesaplanıyor. Işığın oyun içerisindeki hareketleri sonucu ortaya çıkan efektler ise gerçeğe çok daha yakın bir şekilde gösteriliyor.

Yazılım olarak da oyuncu ve yayıncıların yanında

En iyi donanımlar bile arkalarında kapsamlı bir yazılım desteğine ihtiyaç duyar. Oyun deneyimini ideal noktaya taşımak için gayret gösteren NVIDIA’nın, “NVIDIA Broadcast” adlı uygulaması, yayıncı olmak isteyen oyun tutkunları için kapsamlı imkanlar sunuyor. GeForce RTX 30 Serisi işlemcilere sahip Monster dizüstü bilgisayarlarda bulunan NVIDIA Broadcast uygulaması, yapay zekayla destekli ses ve video özellikleri sayesinde oyuncuları bir ev stüdyosuna kavuşturuyor.

Canlı yayınlar, sesli ve görüntülü sohbetler, video konferanslar ve tüm diğer etkinlikler kolay ve kaliteli hale geliyor. Mikrofonları, hoparlörleri ve webcam’leri akıllı cihazlara dönüştüren NVIDIA Brodcast yayın aracı, oyunculara sanal arkaplan, webcam auto frame ve mikrofondan/hoparlörden gürültü engelleme özellikleri de sunuyor.

Satış sonrası ve ödemede de tam destek!

Monster oyun bilgisayarlarının değerine değer katan ek hizmetler de dikkat çekiyor. Ömür Boyu Bakım Garantisi ile bilgisayarınızı uzun süre en iyi performansla kullanabilir, cihazınız için düzenli bakım hizmeti alabilirsiniz. Monster Notebook teknik servisleri tarafından sunulan bu hizmet, garanti süresi bittikten sonra da ömür boyu ücretsiz olarak sağlanıyor.

Limit yetersizliği sebebiyle tek karttan ödemenin gerçekleşememesi durumunda birden fazla kart için parçalı ödeme hizmeti de sunuluyor. Satın aldığınız ürünü aynı gün size teslim eden Monster Express de bir diğer çarpıcı hizmet olarak öne çıkıyor. Tamamlayıcı Garanti Paketi sayesinde 4 farklı paketten dilediğini seçerek bilgisayarının başına gelebilecek, kullanıcı kaynaklı tüm hataları hiçbir ücret ödemeden tamir ettirilebiliyor.

Detayları burada inceleyin!

NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi işlemcilere sahip Monster Notebook bilgisayarlarda bulunan bu üst seviye özelliklere kavuşmak ve oyun dünyasında çağ atlamak için Monster Notebook web sitesinde yer alan bu sayfadan detaylarına ulaşabileceğiniz GeForce RTX 30 Serisi ürünleri, aşağıdaki listeden de inceleyebilirsiniz.