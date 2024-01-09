Karbon ayak izini minimuma indirmeyi hedefliyor Monte İda Zeytinyağı, tüm üretim tesislerinde karbon ayak izini minimuma indirmeyi hedeflediğini açıkladı. Firmanın Genel Müdürü Emre Uygun, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yenilikçi, modern bir zeytinyağı üretim tesisi kurmak için ilk adımlarını attıklarını belirterek, "Yeni fabrikamızda da toplum ve çevre sorumluluğu bilinciyle temiz enerjili ve doğa dostu bir üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi

Sürdürülebilirliği işlerinin merkezine aldıklarını vurgulayan Uygun, "Bilindiği üzere son yıllarda dünyada yaşanan iklim değişikliği etkileri ve nedenleri 'sürdürülebilirlik' kavramının önemini artıyor. Uygun Rafine Yağ Sanayi olarak bizler de sürdürülebilir düşünme ve hareket etmenin, daha sağlıklı bir geleceği beslemenin yolu olduğu görüşündeyiz. Üretim döngüsündeki CO2 emisyonlarının azaltılması en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bir başka deyişle en kaliteli zeytinyağı üretiminin yanı sıra üretimin çeşitli aşamalarında karbon içermeyen ve dolayısıyla zararlı emisyonlar açısından sıfır etkiye sahip olan bir zeytinyağı elde etmek öncelikli hedefimiz. Bu doğrultuda gelecekte tüm canlıların daha iyi bir yaşam sürdürmesi için hep birlikte çalışmamız gerektiğine duyduğumuz inançla Burhaniye Entegre Zeytinyağı Tesisi yatırımımızda da karbon ayak izimizi minimuma indirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.