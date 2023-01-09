Montella: "Hakemler bize, bizim olanı verseler yeterli"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor
ABONE OL

Montella: "Hakemler bize, bizim olanı verseler yeterli"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye’de saha dışı etkenlerin fazla olduğunu belirterek, “1.5 senedir bu tarz pozisyonlar nedeniyle puan tablosunda geride kalıyoruz” dedi.

Montella:
HABERTURK.COM

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında konuk olduğu Başakşehir müsabakasından 2-1 mağlup ayrıldı.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Aslında çok iyi bir maç çıkardık. Oyuncularımı sergiledikleri futboldan dolayı tebrik ediyorum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibi iyi kapattık. Saha içerisindeki taktiksel oyunların dışında aslında konuşmamız gereken 2 tane pozisyon var. Ve bu pozisyonlar hakkında konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. İlk pozisyon aleyhimize verilen penaltı pozisyonu ki bu sorgulanmalı. Bence tartışılabilir bir pozisyon. İkincisi ise Belhanda’nın çok net bir pozisyonda hakeme çarpan top atağımız kesiliyor. Orada oyunun durması gerekiyor. En azından hakemin müdahale etmesi gerekiyor. 1.5 senedir bu tarz pozisyonlar nedeniyle puan tablosunda geride kaldığımızı görüyoruz. Yetkililerin bu konuda bize açıklama yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Tam anlamıyla bir forvet oyuncusunu sahaya sürmemesi ile ilgili soruyu da cevaplayan Montella, “1 maç öncesine kadar deplasmanda en çok gol atan takım bizdik. Biz forvetlerle oynayan bir takımız aslında ama bu daha çok sizin forvet deyince aklınıza nasıl bir özellikte oyuncu geldiği ile alakalı” diye konuştu.

Maç sonu yaşanan olaylar hakkında konuşmak istemediğini fakat bu durumun maçın yönetimi ile alakalı olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, “Maç sonunda hakeme selam vermeye gittim. Türkiye'de bazen başka yıllardan kalma bir futbol anlayışı var gibi duruyor. Yedek kulübesi bağıran takıma faul çalınıyor. Hakemler bize bizim olanı verseler yeterli aslında. Ama unutmamak gerekir ki hakemler de insan ve onlarda hata yapabilirler. Ama bu şekilde kaybedilen puanlar bizi sezon sonunda etkileyebilir. Gördüğüm o ki Türkiye’de futbol adına üzücü durumlar yaşanıyor ve futbol sevgisi olan ufacık çocuklar bile bundan dolayı etkileniyor” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Abdullah Avcı'dan istifa sinyali!
FUTBOL Avcı'dan istifa sinyali!
Son dakika! Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'nin gündeminde Samet Akaydın için açıklama
FUTBOL Samet için resmi açıklama!
Alanyaspor-Trabzonspor maçı CANLI İZLE
FUTBOL Trabzonspor'a 5 gollü şok!
Aboubakar'ın menajeri konuştu: "Türkiye'den teklif aldık"
FUTBOL Aboubakar'ın menajeri konuştu!
Galatasaray'ın tarihi Kadıköy zaferi nasıl geldi?
FUTBOL Derbide tarihi zafer nasıl geldi?
Beşiktaş'ta Weghorst transferinde son dakika gelişmesi! Manchester United... - Son dakika Beşiktaş haberleri
FUTBOL Weghorst'ta sıcak gelişme!
Spor yazarlarından Fenerbahçe'ye ağır eleştiriler: Jesus'un içinde sanki Pereira vardı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL ''Artık hesap verme zamanı''
Spor yazarları Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki derbi galibiyetini değerlendirdi: Jorge Jesus dua etsin, 6 olmadı! - Galatasaray haberleri
FUTBOL "Dua etsin 6-0 olmadı"
Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler! Galatasaray'ın golünde ofsayt var mı? - Futbol Haberleri
FUTBOL Ofsayt var mı yok mu?
Podolski'den olay hareket! Kendi düzenlediği turnuvadan atıldı
FUTBOL Podolski'den olay hareket!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.