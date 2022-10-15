Montella: Kazandığımız için mutluyuz

İtalyan teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lacivert-beyazlıların ligin iyi takımlarından olduğunu aktaran Montella, "Bu galibiyet için çok mutluyum. Zorlu bir deplasmanda iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Bunu, iyi, organize, zaman zaman maç esnasında bizi zor duruma düşürebilen bir takıma karşı yaptık. Kasımpaşa'yı tebrik etmek istiyorum. Organize bir takım olduklarını tekrardan bize gösterdiler. Bizim futbolcularımızı da performansı için tebrik etmek lazım. Sonuna kadar bırakmadılar ve disiplinli bir şekilde devam ettiler. Skor 2-1 olduğunda en kırılma anında bile bizim takım ayakta kalmayı başardı. Böyle bir deplasmanda böyle bir galibiyet almak bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Performansıyla galibiyette önemli rol oynayan Younes Belhanda'nın performansını değerlendiren Montella, "Geçen sene ile bu sene arasında çok büyük fark var. Geçen sezon birkaç tane fiziksel problem yaşadı. Kendisini tebrik ediyorum. Çok farklı bir futbolcuya dönüştü. Kendi performansına yeniden yaklaşmaya başladı. Bir forvet gibi de, hem goller hem de asistlerle katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.