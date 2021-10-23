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Montella: "Kulübümüzün hedeflerini biliyoruz"

Süper Lig'deki 4 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta bozulan Adana Demirspor, yeniden almayı hedeflediği galibiyetlerle üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor

Montella:

Samet Aybaba yönetiminde çıktığı ilk 4 lig maçında 2'şer mağlubiyet ve beraberlik alan mavi-lacivertli takım, teknik direktör Vincenzo Montella'nın göreve gelmesinin ardından çıktığı 4 maçta ise 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Akdeniz ekibinin 4 maçlık yenilmezlik serisi, geçen hafta sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybetmesiyle sona erdi.

Tekrar galibiyet serisi yakalamak isteyen Adana Demirspor, ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Montella: "Bir gözümüz ileride, bir gözümüz arkada"

Teknik direktör Vincenzo Montella, AA muhabirine, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında aldıkları mağlubiyeti geride bıraktıklarını söyledi.

Mağlubiyetten gerekli dersleri çıkardıklarını ifade eden Montella, "Aslında baktığınızda sonradan oyuna girenler de iyi oynadı ama kaybettiğinizde bütün kusurlar aranır. Kaybettiğimiz maçtan gerekli dersleri alarak unutmamız gerekiyor, ileriye bakmalıyız." diye konuştu.

Montella, yarın deplasmanda yapacakları Demir Grup Sivasspor maçına odaklandıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Aslında baktığınızda çok büyük hedefler koymadan ilerlemek her zaman daha iyi. Her zaman gelişmemiz, büyümemiz gereken bir kulüpteyiz. Kulübümüzün hedeflerini biliyoruz. Lige yeni katılan bir takım olduğumuzu da unutmamak lazım. Bir gözümüz ileride, bir gözümüz arkada. Her zaman adımlarımıza iyi bakarak ilerlememiz gerekiyor."

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