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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Montella, millilerin 21. yabancı teknik direktörü oldu - Futbol Haberleri

        Montella, millilerin 21. yabancı teknik direktörü oldu

        A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, milli takımın tarihindeki 21. yabancı teknik adamı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 20:31 Güncelleme: 21.09.2023 - 20:31
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        Montella 21. yabancı teknik direktör
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        Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Erkek Futbol Takımı'nda Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayılmasının ardından takımın başına Vincenzo Montella'yı getirdi. Türkiye'de Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam kariyerinde ilk kez bir milli takımda görev alacak.

        21. yabancı teknik direktör

        A Milli Futbol Takımı'nı bugüne kadar 26'sı Türk, 20'si de yabancı olmak toplam 46 teknik direktör çalıştırdı. Stefan Kuntz'un yerine gelen Vincenzo Montella, milli takım tarihinin 21. yabancı teknik adamı oldu.

        4. İtalyan çalıştırıcı olacak

        A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, millileri çalıştıracak 4. İtalyan antrenör olacak. Ay-yıldızlılarda daha önce İtalyan teknik adamlar Sandro Puppo, Giovanni Varglien ve Leandro Remondini görev yaptı.

        Kariyerinde 438 maç

        49 yaşındaki çalıştırıcı bugüne kadar kariyerinde Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor'da görev yaptı. Montella söz konusu bu takımlarla toplam 438 resmi mücadeleye çıkarken, 194 galibiyet, 104 beraberlik ve 140 mağlubiyet aldı.

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