Montella: Negatifliğe yer vermiyoruz

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Kayseri'de ağırladığı Galler ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, muazzam bir performans gösterdiklerini belirterek, "Kaleye 25 tane şutumuz var, rakibin 4 şutu var. Böyle bir performans göstermek beni gururlandırıyor. Soyunma odasında herkesi üzüntülü gördüğümüzde, yüreğimizi sahaya koyduğumuzu görünce mutlu oluyorum. İleride böyle devam edeceğiz" diye konuştu.

Hakan Çalhanoğlu'nun ikinci yarıda oyundan alınmasına ilişkin konuşan Montella, "Hakan'ı sahadan almak çok zor. Dünyada herhangi bir takıma koyun çıkarmak istemezsiniz. Domine eden bir futbolcu. Sahada ufak bir sakatlık oluştu. O yüzden çıkarmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

"NEGATİFLİĞE YER VERMİYORUZ" Montello, beraberliğin değerli olabileceğini düşündüklerini vurgulayarak, "Negatifliğe yer vermiyoruz. Gerçekçi olmamız lazım. Bugün galip gelmek isterdik. Avantajımız var. Geçmiş maçlarda verdiğimiz emeklerden dolayı avantajımız var. A ligine çıkmak gibi hedefimiz var. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.