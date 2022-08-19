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Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor Montella'nın hedefi istikrarlı başarı
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Vincenzo Montella, Adana Demirspor'da istikrarlı başarı istediklerini açıkladı

Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirspor'da istikrarlı başarı istediklerini açıkladı

Montella'nın hedefi istikrarlı başarı
AA

Spor Toto Süper Lig'de averajla lider durumda bulunan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, aldıkları iki galibiyette de iyi performans gösterdiklerini belirterek, "Devamlılık konusunda geliştirmemiz gereken bazı yönler var. Onları da geliştirdikten sonra çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Montella lige galibiyetlerle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Geçmişi konuşmayı sevmediğini ve sadece bir sonraki maça baktığını belirten İtalyan teknik adam, "Şu ana kadar iyi bir performans gösterdik ama devamlılık konusunda geliştirmemiz gereken bazı yönler var. Onları da geliştirdikten sonra çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Tabii ki gelişime açık bir takım olduğumuzu da herkese hatırlatmamız gerekiyor." diye konuştu.

Montella, transferlerle yönetimin ilgilendiğini belirterek, "Beni biliyorsunuz, ne kadar futbolcum olursa o kadar mutlu olurum. Seçim konusunda elim ne kadar genişse o kadar rahat iş yapabilirim. Bu konuda kulübümüzü gerçekten tebrik etmek istiyorum. Muazzam bir çalışma yaptılar ve hala devam ediyorlar. Umarım daha da fazla oyuncu gelir ve elimiz daha çok güçlenir. Elimdeki kadroyu en iyi şekilde hazırlamaya çalışırım. Her zaman kendi işimi elimdeki malzemeyle yapmaya çalışan bir hocayım, biliyorsunuz. Bu tür konularda son söz kulübümüzün olduğu için (yeni transferler) gelirse ne ala, gelmezse de elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz. Elimizdeki malzeme ile istediğimiz işi yapacağız. Bu her zaman böyle olmuştur." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇINDA KENDİ İŞİMİZİ YAPACAĞIZ"

Vincenzo Montella, ligin 3. haftasında Fenerbahçe ile 22 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda yapacakları maçta, oyun anlayışlarını sahaya yansıtarak galibiyet arayacaklarını dile getirdi.

"Fenerbahçe 13 futbolcu transfer etti diye biliyorum." diyen Montella, "Gerçekten fazla futbolcuları var. Yani baktığınızda geçen seneye göre çok farkı olan bir takım çünkü hocayı da değiştirdiler ve neredeyse kadroyu yenilediler. O yüzden geçen seneye baktığınızda, sezonun ikinci yarısını muazzam geçiren bir Fenerbahçe var. Bu sene de bakalım nasıl olacak ama bu tabii ki bizi pek ilgilendirmiyor. Fenerbahçe maçında biz kendi işimizi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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