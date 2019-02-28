2023 yılında Avrupa Birliği'ne (AB) tam üye olması beklenen Montenegro, Ekonomik Vatandaşlık Programı başlattı. 2019 yılı itibariyle yürürlüğe giren yasa ile ülkedeki geliştirme projelerine yatırım yapan yatırımcılara Montenegro pasaportu veriliyor. En fazla 2000 yatırımcı ve başvuru sahibi ile sınırlı olan Ekonomik Vatandaşlık hakkı üç yıllık bir dönemi kapsıyor.

Montenegro'da yatırım yaparak Ekonomik Vatandaşlık hakkı elde etmek isteyen yatırımcılara danışmanlık hizmeti veren Montenegro Experts Danışmanlık; tüm prosedürleri takip ettiğini ve 21 günde çalışma ve oturma izni aldığını belirtti.



Yatırımcının Montenegro vatandaşlığına kabul edilmesi için; Başkent Podgorica'da ya da sahil şehirlerinde en az 450 bin Euro, kuzey ya da orta bölgesinde en az 250 bin Euro, az gelişmiş bölgelerinde ise 100 bin Euro'yu belirlenen fonlara yatırması gerekiyor.