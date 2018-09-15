Monterrey - Guadalajara rakamlar

Meksika Liga MX Apertura maçında Monterrey ile Guadalajara, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 05:06. 16 puanlı Monterrey 2. sırada bulunuyor, Guadalajara 10 puana sahip ve 12. sırada. Monterrey, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Guadalajara son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 557 kodlu maçı oynayanlar; Monterrey galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.60, Guadalajara galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Monterrey önceki hafta Tigres UANL mücadelesinde 2-0 kazandı.

Guadalajara ise Leon maçında 0-2 kazandı.

Monterrey, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Monterrey, kendi sahasında 5 gol attı, 3 gol yedi.

Guadalajara, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Guadalajara, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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