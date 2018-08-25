Monterrey - Monarcas Morelia maç önü

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Monterrey, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Monarcas Morelia takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 05:06. 15 puanlı Monterrey 2. sırada bulunuyor, Monarcas Morelia 11 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Monterrey, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Monarcas Morelia, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 489. İddaa'da Monterrey kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Monarcas Morelia kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Monterrey önceki hafta Monarcas Morelia mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Monarcas Morelia ise Monterrey maçında 1-1 berabere kaldı.

Monterrey, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Monterrey, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Monarcas Morelia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Monarcas Morelia, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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