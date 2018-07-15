Monterrey - Necaxa maçı öncesi rakamlar

Meksika Süper Kupa MX maçında Monterrey ile Necaxa, 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:00. Ev sahibi Monterrey, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Necaxa son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 242. İddaa'da Monterrey kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Necaxa kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Monterrey son hafta oynanan Tigres UANL maçında 2-0 kazandı.

Necaxa ise Monarcas Morelia maçında 1-2 yenildi.