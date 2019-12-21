Monterrey üçüncü oldu!

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası üçüncülük maçında Meksika temsilcisi Monterrey, normal süresi 2-2 biten mücadelede Suudi Arabistan ekibi El Hilal'i 4-3 mağlup etti.

Katar'da düzenlenen organizasyonun üçüncülük maçında, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu El-Hilal ile Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Monterrey karşılaştı.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan El-Hilal, 35. dakikada Carlos Eduardo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Monterrey, 55. dakikada Arturo Gonzalez ve 60. dakikada Maximiliano Meza'nın golleriyle 2-1 öne geçti. El-Hilal'de maça 60. dakikada giren Bafetimbi Gomis, 66. dakikada ağları sarsarak skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşmanın normal süresi bu skorla sona erdi.

Monterrey, penaltı atışları sonunda rakibini 4-3 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.