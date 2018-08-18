Monterrey - UNAM (Pumas) karşılaşma önü

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Monterrey, 19 Ağustos 2018 Pazar günü UNAM (Pumas) takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 05:06. Monterrey 9 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken UNAM (Pumas) 10 puanda ve 1. sırada. Monterrey, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. UNAM (Pumas), son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 480. İddaa'da Monterrey kazanır 1.40, berabere biter 3.50, UNAM (Pumas) kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Monterrey son hafta oynanan Tigres UANL maçında 2-2 berabere kaldı.

UNAM (Pumas) ise Queretaro maçında 1-1 berabere kaldı.

Monterrey, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

UNAM (Pumas), dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda UNAM (Pumas) 5 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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