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Montessori Eğitimi kitabı raflarda yerini aldı

Eğitimci Leyla Öztürk'ün Finlandiya Eğitim Sistemini Model alan Anne Baba Rehberi Montessori Eğitim kitabı raflarda yerini aldı. Çocuklarda bireysel becerileri geliştirme ve ilgi alanlarına uygun olacak şekilde eğitim verme alanı olan montessori eğitimini, Türkiye kültürüne ait kodlarla harmanlandı

Montessori Eğitimi kitabı raflarda yerini aldı

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Leyla Öztürk New York’ta dil ve çocuk psikolojisi eğitimi aldığı sırada orada bir Montessori okulu ile karşılaşması ve Montessori eğitim sistemi üzerine çalışma yapmasının ardından, alanı Türkiye kültürüne ait kodlarla sentezledi.

SADECE ÇOCUKLARLA DA İLGİLİ DEĞİL

Montessori Eğitim Sisteminin sadece materyallerden ibaret olmadığını hatta bir bilim dalı olduğunu keşfeden Öztürk, Montessori Eğitimi kitabında, birçok materyali evlerdeki malzemelerle nasıl yapılabileceğini ve bunlarla nasıl çalışılabileceğini, ayrıca sadece çocuklarda değil, anne babada da değişimin fark edilmesini sağlayacak ip uçlarını anlatıyor. Kitap, okuyucuyu hem anne babanın hem de çocuklarının kendilerini keşfedecekleri büyük bir yolculuğa çıkarırken, anne baba ve çocuk iletişiminin güçlendiği, bilimle donandığı bir düzen için rehber niteliğinde olan kitap Alfa yayınlarınca satışa sunuldu.

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