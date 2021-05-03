Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Leyla Öztürk New York’ta dil ve çocuk psikolojisi eğitimi aldığı sırada orada bir Montessori okulu ile karşılaşması ve Montessori eğitim sistemi üzerine çalışma yapmasının ardından, alanı Türkiye kültürüne ait kodlarla sentezledi.

SADECE ÇOCUKLARLA DA İLGİLİ DEĞİL

Montessori Eğitim Sisteminin sadece materyallerden ibaret olmadığını hatta bir bilim dalı olduğunu keşfeden Öztürk, Montessori Eğitimi kitabında, birçok materyali evlerdeki malzemelerle nasıl yapılabileceğini ve bunlarla nasıl çalışılabileceğini, ayrıca sadece çocuklarda değil, anne babada da değişimin fark edilmesini sağlayacak ip uçlarını anlatıyor. Kitap, okuyucuyu hem anne babanın hem de çocuklarının kendilerini keşfedecekleri büyük bir yolculuğa çıkarırken, anne baba ve çocuk iletişiminin güçlendiği, bilimle donandığı bir düzen için rehber niteliğinde olan kitap Alfa yayınlarınca satışa sunuldu.