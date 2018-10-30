Montpellier - Nantes karşılaşma önü

Fransa Lig Kupası Son 16 Turu maçında Montpellier ile Nantes, 30 Ekim 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:45. Ev sahibi Montpellier, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Nantes, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 419. İddaa'da Montpellier kazanır 1.75, berabere biter 2.90, Nantes kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Montpellier son hafta oynanan Lyon maçında 0-0 berabere kaldı.

Nantes, Paris S.G. karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında alan Montpellier, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Nantes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Nantes, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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