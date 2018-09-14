Montpellier - Strasbourg maçı heyecanı

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Montpellier, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Strasbourg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Montpellier 7 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Strasbourg 4 puanda ve 15. sırada. Montpellier son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Strasbourg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 124 kodlu maçı oynayanlar; Montpellier galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.00, Strasbourg galibiyet oranı 3.60. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Montpellier son hafta oynanan Lyon maçında 0-0 berabere kaldı.

Strasbourg, Rennes karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Montpellier, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Strasbourg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Strasbourg, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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