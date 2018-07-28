Montreal Impact - Atlanta United maçı öncesi rakamlar

ABD MLS maçında Montreal Impact ile Atlanta United, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:00. Maç öncesi Montreal Impact 28 puanla 13. sırada, Atlanta United 44 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Montreal Impact, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Atlanta United, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 412 kodlu maçı oynayanlar; Montreal Impact galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.20, Atlanta United galibiyet oranı 1.95. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40.

Montreal Impact son hafta oynanan New England Revolution maçında 2-3 yenildi.

Atlanta United, Toronto FC karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Montreal Impact, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Montreal Impact, kendi sahasında 18 gol attı, 11 gol yedi.

Atlanta United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Atlanta United, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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