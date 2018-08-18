Montreal Impact - Chicago Fire maçı heyecanı

Montreal Impact ve Chicago Fire, 19 Ağustos 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:30. 30 puanlı Montreal Impact 14. sırada bulunuyor, Chicago Fire 23 puana sahip ve 21. sırada. Montreal Impact son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Chicago Fire son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 469 kodlu maçı oynayanlar; Montreal Impact galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.60, Chicago Fire galibiyet oranı 4.30. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Montreal Impact son haftadaki New England Revolution müsabasında 2-3 yenildi.

Chicago Fire ise Houston 1836 karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Montreal Impact, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Montreal Impact, kendi sahasında 20 gol attı, 14 gol yedi.

Chicago Fire, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Chicago Fire, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ