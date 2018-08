Montreal Impact - RB New York maçı ne zaman?

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Montreal Impact, 02 Eylül 2018 Pazar günü RB New York takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:30. 33 puanlı Montreal Impact 14. sırada bulunuyor, RB New York 55 puana sahip ve 1. sırada. Montreal Impact, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. RB New York, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 565. İddaa'da Montreal Impact kazanır 2.80, berabere biter 3.20, RB New York kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Montreal Impact son haftadaki New England Revolution müsabasında 2-3 yenildi.

RB New York, DC United karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Montreal Impact, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Montreal Impact, kendi sahasında 22 gol attı, 15 gol yedi.

RB New York, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda RB New York 19 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ