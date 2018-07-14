Montreal Impact - San Jose Earthquakes düellosu

ABD MLS maçında Montreal Impact ile San Jose Earthquakes, 15 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:30. 24 puanlı Montreal Impact 15. sırada bulunuyor, San Jose Earthquakes 12 puana sahip ve 22. sırada. Montreal Impact, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. San Jose Earthquakes, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 198. İddaa'da Montreal Impact kazanır 1.45, berabere biter 3.60, San Jose Earthquakes kazanır 4.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Montreal Impact son hafta oynanan New England Revolution maçında 3-0 yenildi.

San Jose Earthquakes ise Kansas City Wizards maçında 2-0 yenildi.

Montreal Impact, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Montreal Impact, kendi sahasında 16 gol attı, 11 gol yedi.

San Jose Earthquakes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. San Jose Earthquakes, 14 gol atarken 18 gol yedi.