Montrose - Brechin City sahaya çıkıyor

İskoçya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Montrose, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Brechin City takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Montrose 3 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Brechin City 3 puanda ve 6. sırada. Montrose, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Brechin City son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 345. İddaa'da Montrose kazanır 2.20, berabere biter 3.20, Brechin City kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Montrose son haftadaki Brechin City müsabasında 0-2 yenildi.

Brechin City, Aberdeen karşılaşmaında 1-4 yenildi.

Montrose, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 4 gol yedi.

Brechin City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brechin City, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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