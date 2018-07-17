Montrose - East Fife rakamlar

Montrose ve East Fife, 17 Temmuz 2018 Salı günü İskoçya Lig Kupası Grup B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. 3 puanlı Montrose 1. sırada bulunuyor, East Fife 1 puana sahip ve 2. sırada. Montrose, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. East Fife son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 448. İddaa'da Montrose kazanır 1.95, berabere biter 3.30, East Fife kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Montrose son hafta oynanan Berwick maçında 1-0 kazandı.

East Fife ise East Stirling maçında 1-1 berabere kaldı.

East Fife, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda East Fife 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.