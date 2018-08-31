Montrose - East Fife sahaya çıkıyor

İskoçya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Montrose, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü East Fife takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Montrose 6 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken East Fife 1 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Montrose, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. East Fife, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 432. İddaa'da Montrose kazanır 2.00, berabere biter 3.20, East Fife kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Montrose son hafta oynanan Forfar Athletic maçında 3-1 yenildi.

East Fife, Falkirk karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Montrose, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Montrose, kendi sahasında 2 gol attı, 5 gol yedi.

East Fife, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda East Fife 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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