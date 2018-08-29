Türkiye için yaptıkları değerlendirmelerle siyasetçilerin ve iş dünyasının tepkisini çeken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's Investors Service notları yanlış değerlendirdiği için ABD'de ceza aldı. Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre ABD'nin Sermaye Piyasası Kurulu olarak bilinen ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) Moody's Investors Service'e toplam 16 milyon 250 bin dolar para cezası kestiğini duyurdu.



İLK KABAHATİ DEĞİL



Cezaya gerekçe olarak Moody's'in 2010-2013 yılları arasında uzun vadeli konut kredisine (Mortgage) dayalı menkul kıymetler (RMBS) derecelendirmesindeki tutarsızlık, tanımlamadaki eksiklikler ve iç kontrollerdeki aksamalar gösterildi. Moody's, iç kontrol mekanizmasındaki aksaklıklar nedeniyle 15 milyon dolar, kredi notlarının sembolleriyle ilgili tanımlama eksiklikleri için de 1.25 milyon dolar cezayı ödemeyi kabul etti. Kuruluşun hata farkedildiğinde değeri 49 milyar dolar aşan 650'den fazla RMBS notunda düzeltme yaptığı da vurgulandı.

SEC'TEN BİR İLK



SEC ilk kez derecelendirme eksikliklerine dayanan bir ceza kestiğini açıkladı. ABD'de 2008 yılında patlak veren küresel krizini öngörememek ve kriz sonrasında kredi risklerini yeterince iyi değerlendirememekle suçlanan dünyanın en büyük üç kredi derecelendirme kuruluşu daha önce de çeşitli cezalar aldı.

UZLAŞMA YOLUNA GİTTİ



Moody's mortgage kredileri için çıkarılan bazı kâğıtlara hak etmediği notlar verdiği gerekçesiyle kendisine dava açan California Emeklilik Fonu'yla 2016 yılında 130 milyon dolar ödeyerek anlaşmayı tercih etti. Kuruluş, 2008 yılındaki konut piyasası çöküşü öncesinde verdiği tahvil notlarına ilişkin açılan soruşturmaların kapatılması için 2017 yılında da ABD Adalet Bakanlığı ve bazı eyaletler ile 864 milyon dolar ödeme yaparak uzlaşma yoluna gitti.



Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), 2017 yılında kredi değerlendirme kuruluşu Moody's'e AB düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 1.24 milyon Euro ceza verdi. Cezanın 2011 Haziran ve 2013 Aralık ayları arasında Moody's Almanya ve İngiltere şubelerinin Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Fonu, Avrupa İstikrar Mekanizması ve AB ile ilgili yaptığı 19 değerlendirmeyle ilgili kamu bilgilendirmelerinde ihmalkar davranışlar nedeniyle verildiği kaydedildi.

AB DE CEZA VERMİŞTİ

ESMA, 2016'da da Fitch'e düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle 1.37 milyon Euro para cezası verdi. Kurumdaki bazı analistlerin kredi derecelendirmeyle ilgili önemli verileri, halka açıklanmadan önce Fitch'in üst şirketindeki yetkililere bildirmesi ve 2012 yılında Slovenya'nın kredi notunu düşürmeden 12 saat önce ülke yetkililerine haber vermesi gerekirken bunu yapmaması cezanın gerekçesi oldu. Bu kurallar ABD'li kredi derecelendirme kuruluşlarından memnun olmayan Avrupa Birliği tarafından 2012 yılı sonunda getirilmişti.

Diğer derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's da (S&P) 2004-2007 yılları arasında ipoteğe dayalı bazı menkul kıymetlerin kredi notlarını ‘kasten ve yanıltıcı' olarak yükselttiği nedeniyle açılan soruşturmalarda yaklaşık 1 milyar 375 milyon dolar ödeyerek kurtuldu.

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