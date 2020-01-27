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Moody's bugün yayınladığı raporda, Türkiye'nin islami bankacılık sektörünün hali hazırda diğer müslüman ülkelerden daha küçük olduğunu ve yavaş başlangıcın büyüme için bolca alan aldığı anlamına geldiğini ifade etti.

İslami bankacılığın Türkiye'deki toplam bankacılık varlıkları içinde Eylül 2019 itibariyle yüzde 5.8 paya sahip olduğunu belirten Moody's, Malezya'da bu oranın yüzde 33 ve Orta Doğu ülkelerinde yüzde 15-yüzde 77 arasında olduğuna dikkat çekti.

Türk hükümetinin 2015-2019 döneminde hükümete ait 3 yeni İslami banka kurduğunu, erişimi genişlettiğini ve rekabeti artırdığını ifade eden Moody's, "Buna ek olarak devlet destekli 2.6 milyar dolar yatırım ile 2023 yılında açılacak İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin büyüme için yeni bir katalizör olacak; Yönetim, İstanbul'u finans için global bir merkez haline getirmek istiyor ve islami bankacılığın gelişmesi İstanbul Uluslararası Finans Merkezi stratejik planının önemli bir ayağı" değerlendirmesini yaptı.