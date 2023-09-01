Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Moody's Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti  - İş-Yaşam Haberleri

        Moody's Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti 

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 09:22 Güncelleme: 01.09.2023 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Moody's, Türkiye büyüme tahminini yükseltti 
        ABONE OL
        ABONE OL

        Moody's, Küresel Makro Görünüm 2023-24 raporunun ağustos sayısını yayımladı.

        Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiği bildirildi.

        Moody's, mayıs ayında yayımladığı tahminlerinde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 2 büyüyeceğini öngörmüştü.

        Raporda, 2023 yılının ilk yarısında ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Brezilya, Meksika, Hindistan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede ekonomik faaliyetin beklentileri aştığı aktarıldı.

        Enflasyon tahminlerine de yer verilen raporda, Türkiye'de yıl sonu enflasyonun bu yıl yüzde 51,2 ve gelecek yıl yüzde 48,7 olmasının beklendiği kaydedildi.

        REKLAM

        Raporda, sıkı finansal koşulların bu yıl küresel ekonomik büyümeyi baskılamaya devam edeceği ve büyümeyi 2024 yılında trendin altında tutacağı belirtildi.

        G20 ekonomilerinin geçen yıl yüzde 2,7 büyüdüğü anımsatılan raporda, bu ekonomilerde büyümenin yavaşlayarak bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 2,1 olmasının beklendiği aktarıldı.

        Moody's, bir önceki tahminlerinde G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 2,1 ve gelecek yıl yüzde 2,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

        Çin ekonomisinin önemli büyüme zorluklarıyla karşı karşıya olduğuna işaret edilen raporda, ülke ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 5 olarak korunurken, 2024 yılı için yüzde 4,5'ten yüzde 4'e düşürüldü.

        ABD'de ise resesyon riskinin azaldığı belirtilen raporda, ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefine düşmesi için trendin altında üretim gerektiği aktarıldı.

        Raporda, ABD ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 1,1'den yüzde 1,9'a ve gelecek yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 1'e yükseltildi.

        Enflasyonun beklendiği gibi düştüğü ve gelecek yıl da düşmeye devam edeceği belirtilen raporda, ancak risklerin sürdüğü aktarıldı. Raporda, büyük merkez bankalarının 2024 yılına kadar kısıtlayıcı politika duruşlarını sürdüreceği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi
        Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Kartal'ı Abou uçurdu!
        Kartal'ı Abou uçurdu!