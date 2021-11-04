Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Türk ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Moody's bugün yayınladığı "Global Makro Görünüm 2022-23" raporunda Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 9'a çıkardı.

"Parasal genişleme ve kredi büyümesi ile bol likidite desteği Türkiye'nin toparlanmasını büyütmeye devam ediyor" değerlendirmesini yapan Moody's, Türk hükümetinin 2023 yılında yapılacak genel seçimleri de düşünerek kredilerde artış destekli büyümeye öncelik vermeye devam edeceğini öngördü.

Moody's bu öngörüsü çerçevesinde Türk ekonomisinin trendin üzerinde reel GSYH büyümesini 2022 ve 2023 yıllarında da devam ettireceğini tahmin ettiklerini belirterek, 2022 büyüme beklentisini yüzde 4.8 ve 2023 büyüme tahminini yüzde 5 olarak ortaya koydu.

Bununla birlikte, manşet ekonomik büyümeyi hızlandıran politikalarının pandemi öncesi kırılganlıkların ayrı yükselmesi, daha geniş dış dengesizlikler, artan şirket borçlulukları, yüksek enflasyon ve lirada daha fazla değer kaybı pahasına geldiğini ifade eden Moody's, Eylül sonunda enflasyonun yüzde 19.6'ya yükselmesine rağmen TCMB'nin politika faizini 200 baz puan düşürdüğüne de işaret etti.

'ÇİFT HANELERDE KALMAYA DEVAM EDECEK'

Para politikası duruşunun TCMB'nin enflasyon hedefleme çerçevesinin güvenilirliğini ve liraya güveni zayıflattığını vurgulayan Moody's, "Enflasyon oranının çift hanelerde kalmaya devam etmesi büyük olasılık. Enflasyon oranın 2021 sonunda yüzde 19 ve üzerinde, 2022 sonunda ise yüzde 16 olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Moody's raporunda enflasyon dinamiklerinin hızlanması olasılığının yüksek olduğunu, genişlemesi mali politika duruşunun ve TCMB'nin kredibilitesindeki aşırı gerilimin enflasyonun hızlanmaya devam etmesi olasılığını yükselttiğini de vurguladı.

Moody's raporda küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,8, 2022 yılında yüzde 4,4 ve 2023 yılında yüzde 3,2 büyüyeceği tahminine de yer verdi.