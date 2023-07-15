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        "Moraliniz bozukken uyumayın" uyarısı!

        Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız, "Moraliniz bozukken uyumak anlık olarak sorun ve problemlerden zihninizi uzaklaştırıyor gibi görünse de daha fazla düşünmenize sebep olabilir. Siz uyurken dahi düşünmek istemediğiniz, yarım kalan tüm problemler zihninizde yer etmeye devam edebilir" dedi

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 13:08
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        Gündelik yaşantınızda bazı durumlar planlamalarınız dışında gerçekleşebilir. Gün içerisinde olaylara ve durumlara yüklemiş olacağınız anlamlar zaman zaman hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir ve duygularınızıdaha yoğun bir şekilde hissetmeyebaşlarsınız. Sorun ve problemler karşısında çoğu zaman kişiler çözüm arayışı olarak oradan uzaklaşmayı, yok saymayı ve kaçmayı tercih etseler dahi bu adımlar çözüm değildir.Moral bozukluğu, herkesin zaman zaman yaşadığı duygusal sorunlardan biri. Peki moral bozukluğunda neler yapılabilir? Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız anlattı.

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        Üçyıldız, "Moraliniz bozukken uyuduğunuzda beyninizi dinlendirmiş olursunuz ancak uyandığınızdaolumsuzdüşüncelerinizintamamı kaldığı yerden başlayıp sizi daha fazla düşünmeye sevk edecektir. Uyurken, problem ve sorunlardan uzaklaştığınızı düşünebilirsiniz fakat bu sağlıklı değildir" dedi.

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        UYUMAK DAHA MUTSUZ OLMAYA YOL AÇABİLİR

        Yapılan araştırmalar ve çalışmalar, uykunun yaşam deneyimlerinin zihinde daha fazla yer etmesine ve duyguların etkinliğini artırdığını gösteriyor. Üçyıldız, "Hayatınızda yaşadığınız olumsuz olay ve durumlar söz konusu olduğunda uyumayı tercih etmek, yaşadığınız olay ve duygusal tepkiyi korumaya çalışmanıza sebep olacaktır. Kısaca uyumak moralinizi düzeltmez tam aksine daha mutsuz olmanıza sebep olabilir" dedi.

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        UYUMAK YERİNE NE YAPILABİLİR?

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        -Yaşadığınız problemleri yaşayan benzer insanların deneyiminden faydalanın.

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        -Moralinizi bozan durum ikili ilişkileriniz ise problemi yaşadığınız kişi ile doğrudan bir konuşma gerçekleştirin. Duygu ve düşüncelerinizi ifade ettiğiniz sakin bir konuşma deneyimleyin.

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        Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız, "En önemlisi ise sorun ve problemler hayatınızın her anında karşınızaçıkabilir ancak sorunları çözmek içinde sorumluluk almanız gerekir. Sorunların üzerinde düşünün, alternatifler yaratın, çevrenizden fikirler edinin ve sizin için en uygun olan çözüm yolunu uygulayın. Yani adım atın, hareket edin ancak uyumanın çözüm olmadığını unutmayın. Uyumak sadece ruh ve bedeni dinlendirir fakat sorunları ortadan kaldırmaz, problemleri çözmez" dedi.

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