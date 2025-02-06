Morata'dan Ahmed Kutucu'ya övgü!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'ın forveti Alvaro Morata, galibiyeti değerlendirdi.

Transfer süreci ile ilgili konuşan Morata, "Dolu dolu günler geçti. Türkiye'deki tüm insanlara teşekkür ederim bu harika ülkede çok güzel karşılandım. Kulüpteki herkese teşekkür ederim. Bu süreci kolaylaştırdılar. Takım arkadaşlarım beni kısa sürede arasına aldı. Harika bir ülkede olduğumu hissediyorum. Kendimi evimde hissediyorum." dedi.

"AHMED ÇOK ÇALIŞKAN"

"Galatasaray'da forvet rotasyonu ve forma rekabeti ile ilgili gelen yanıt veren İspanyol golcü, "Ahmed'i de unutmamak lazım. Bugün inanılmaz bir gol attı. Çok çalışkan bir insan. Avrupa Ligi maçlarımız da var. Bu beni heyecanlandırıyor. Hepimiz de daha çok gol atmak ve takıma yardımcı olmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.