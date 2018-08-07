Mordovia Saransk - Sibir Novosibirsk maçı ne zaman?

Rusya FNL maçında Mordovia Saransk ile Sibir Novosibirsk, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Mordovia Saransk 4 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Sibir Novosibirsk 5 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Mordovia Saransk, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sibir Novosibirsk son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 463. İddaa'da Mordovia Saransk kazanır 1.85, berabere biter 2.80, Sibir Novosibirsk kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Mordovia Saransk son hafta oynanan Luch Vladivostok maçında 1-1 berabere kaldı.

Sibir Novosibirsk ise Spartak Moscow II karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Mordovia Saransk, 3 gol attı ve 4 gol yedi.

Sibir Novosibirsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Sibir Novosibirsk, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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