Morecambe - Swindon Town maç önü

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Morecambe, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Swindon Town takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Morecambe 3 puanla 22. sırada, Swindon Town 9 puanla 12. sırada bulunuyor. Morecambe, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Swindon Town, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 377 kodlu maçı oynayanlar; Morecambe galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.00, Swindon Town galibiyet oranı 2.00. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Morecambe önceki hafta Crewe Alexandra mücadelesinde 0-1 yenildi.

Swindon Town, Grimsby Town karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Morecambe, 1 gol attı ve 4 gol yedi.

Swindon Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Swindon Town, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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