Morecambe - Yeovil Town karşılaşma önü

Morecambe ve Yeovil Town, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Morecambe 14 puana sahip olarak 21. sırada yer alırken Yeovil Town 21 puanda ve 12. sırada. Morecambe, son 4 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Yeovil Town son 6 mücadelede 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 330 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Morecambe kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.00, Yeovil Town sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Morecambe son haftadaki Coventry City müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Yeovil Town, Lincoln City karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Morecambe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. Morecambe, kendi sahasında 6 gol attı, 12 gol yedi.

Yeovil Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti. Yeovil Town, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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