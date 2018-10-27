Moreirense - Maritimo maçı ne zaman?

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Moreirense, 28 Ekim 2018 Pazar günü Maritimo takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Moreirense 7 puanla 15. sırada, Maritimo 10 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Moreirense, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Maritimo, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 481 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Moreirense kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Maritimo sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Moreirense son haftadaki Benfica müsabasında 1-0 yenildi.

Maritimo ise Sporting Lisbon maçında 2-1 kazandı.

Moreirense, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 4 gol yedi.

Maritimo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Maritimo, 2 gol atarken 5 gol yedi.

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