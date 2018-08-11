Moreirense - Sporting Lisbon karşılaşma önü

Moreirense ve Sporting Lisbon, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:30. Moreirense son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sporting Lisbon, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 732 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Moreirense kazanırsa 6.25, beraberlik çıkarsa 3.75, Sporting Lisbon sahadan galip ayrılırsa 1.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Moreirense son haftadaki Portimonense müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Sporting Lisbon, Braga karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

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