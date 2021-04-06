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Moritanyalı çocukların Kur'an-ı Kerim sevinci

"Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında, Moritanyalı çocuklara Kur'an-ı Kerim dağıtılmaya devam ediliyor.

Moritanyalı çocukların Kur'an-ı Kerim sevinci
AA

Ramazan faaliyetleri kapsamında Moritanya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Almanya Temsilciliği yetkilileri, ülkede "Luh" adı verilen tahta levhalarla eğitimlerini sürdüren çocuklara Kur'an-ı Kerim ulaştırıyor.

Afrika kıtasının batısında yer alan ve 4 milyon nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan ve çocukların tahta levhalar üzerinde eğitim aldığı Moritanya'da, Türkiye'den gelen 4 ayrı dil ve lehçede basılmış 10 bin Kur'an-ı Kerim dağıtılacak.

Ülkede büyük önem verilen hafızlık eğitimi, geleneksel şekilde sürdürülüyor ve gelecek nesillere aktarılıyor.

Türkiye'nin yardım elinin ulaştığı ülkede, kampanya kapsamında toplanan bağışlarla alınan Kur'an-ı Kerim baskılarının dağıtımıyla Moritanyalı çocukların hafızlık eğitimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

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