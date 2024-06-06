Morquio sendromlu genç kızın kullanamadığı eli "ritim eğitimi"yle açıldı

Görülme sıklığı 200 binde bir olan ve morquio sendromu olarak da bilinen MPS hastalığı sebebiyle boyu uzamayan ve kas gelişim problemi yaşayan Aslım Şaylan, doktor olan annesi Alev Şaylan'ın yönlendirmesiyle ritim dersleri almaya karar verdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer'den, 1,5 yıldır kendi yaş grubundaki gençlerle ritimli çalgılar dersi alan Şaylan'ın kullanamadığı sol elinin her geçen gün daha da açıldığı doktorları tarafından tespit edildi.

Şaylan, ritim dersleri sayesinde sağlığındaki olumlu gelişmeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, vücudunun bir enzimi üretmemesi dolayısıyla bu hastalığının ortaya çıktığını, boyunun kısa kaldığını belirterek, haftada 2 defa ilaç tedavisi aldığını ve hayat standartlarının artık daha iyi olduğunu söyledi.

REKLAM

"DERSLER İLE KASLARIM GELİŞTİĞİNDEN SİNİR SIKIŞMAM DAHA DA AZALDI" Ritim derslerine başlamadan önce sol el kabiliyetinin hastalığından dolayı iyi olmadığını ve eliyle rahat vuramadığını belirten Şaylan, yaklaşık 1,5 yıl önce başladığı dersler sonrasında artık eliyle rahat vurabildiğini ve bileğini kullanabildiğini söyledi. Şaylan, "Elimin düzelmesine seviniyorum. Ritim dersleri stresimi atmama da yardımcı oluyor. Eskiden sinirlerim sıkışıyordu, dersler ile kaslarım geliştiğinden sinir sıkışmam daha da azaldı. Ruhsal açıdan da daha rahatım. Ödevler ve sınavlar haricinde evde çalabildiğim kadar çalışıyorum. Evde djembem var, o olmasa bile masada pratik yapabiliyorum" diye konuştu. Gelecek sene de ritim derslerine devam edeceğini belirten Şaylan, "Benim gibi özel çocuklar kaçınmamalı müzik derslerinden, ben her anlamda ritim çalmanın faydasını gördüm" dedi. Moda tasarımcısı olmak istediğini, kendisi için kıyafet çizdiğini ve diktirdiğini anlatan Şaylan, hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.