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Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması!

Galatasaray'ın İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ın menajeri Becali açıklamalarda bulundu

Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması!
HABERTURK.COM

Galatasaray'ın sezon başında İtalya ekiplerinden Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Moruton için menajerinden bir açıklama geldi.

Moruton'un menajeri Becali, Galatasaray'ın Morutan'ın bonservisi için istediği 5,5 milyon euroda indirim yapması halinde oyuncunun tapusuyla Pisa'ya transferinin mümkün olduğunu söyledi. Becali açıklamasında, "Galatasaray ile görüşüyorum, eğer mevcut sözleşmedeki 5,5 milyon euroda indirim yapmayı kabul ederlerse Morutan'ın bonservisi Pisa'ya geçebilir" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı kulübün yaklaşık 2 milyon euroluk indirim yapması halinde Morutan'ın bonservisiyle satılabileceğini söyleyen Becali, "Galatasaray'da ekonomik açıdan bazı küçük sorunlar var. Bu transferden gelecek yaklaşık 3 milyon euroluk gelir herkes için makul olacaktır" diye konuştu.

Galatasaray'la sözleşmesi 2026'ya kadar süren 23 yaşındaki Olimpiu Morutan bu sezon Serie B'de Pisa formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol 7 asist üretti.

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