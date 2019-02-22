UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'e elenen Fenerbahçe'nin yıldız ismi Victor Moses açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu, "Futbol bu ve şu anda bundan başka bir açıklama bulamıyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ilk karşılaşmada çok güzel bir performans sergilemiştik. İkinci maçın onların avantajına olan bir tarafı vardı; ikinci maç onların sahasında olacaktı. Ama biz buraya elimizden gelenin en iyisini yapma düşüncesiyle geldik. Ancak yaptığımız bazı hatalar, sonucun bu hale gelmesine neden oldu. Bundan dersler çıkarabiliriz, bundan birçok şey öğrenebiliriz. Yine önümüze bakarken buradan aldıklarımızı kendimize katabiliriz ama başımızı öne eğmektense takım halinde birleşmemizi ve takım halinde odaklanmamızı önümüzdeki maçlara yoğunlaştırmamız gerekiyor. Buradan bu şekilde böyle bir mağlubiyetle ayrılmak gerçekten acı verici. Çünkü her şey bizim elimizdeydi, tamamen ivme bize doğru dönmüş durumdaydı ama yaptığımız hataların bedelini ağır ödedik. Şu anda bundan başka bir şey söyleyemiyorum” diye konuştu.
"TAMAMEN DERBİYE ODAKLANMALIYIZ"
Moses, Beşiktaş'la oynayacakları derbi için ise şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam yaptığımız hataları kesinlikle bir kez daha yapmamamız gerekiyor. Takım halinde bir araya gelip bu hatalardan gerekli dersleri çıkararak önümüze bakmamız gerekiyor. Kesinlikle bir daha böyle hatalar olmamalı. Pazartesi günü Beşiktaş’a karşı çok zor bir karşılaşma oynayacağız. Tamamen o derbiye odaklanmak mecburiyetindeyiz ve şu anda tek isteğimiz bu. Ligde nasıl ve hangi pozisyonda olduğumuzu gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Ama o karşılaşmaya kadar takım halinde bir birlik olarak en iyi şekilde çalışmalıyız. O maçı kazanmak tek düşüncemiz olacak, bunu yapmaya gayret göstereceğiz. Rakibimiz kendi sahasında oynuyor, tabii ki zor bir karşılaşma olacak. Ama birlikte çalışırsak, yapacaklarımızı birlikte sahaya yansıtırsak neden olmasın?”
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