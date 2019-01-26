Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Victor Moses'ın da yer aldığı belirtildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarından sonra 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.