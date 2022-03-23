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Moskova Borsası 33 hisseyle açılacak

Rusya Merkez Bankası, 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nın yarın sınırlı sayıda hisseler için işlemlere açılacağını duyurdu

Moskova Borsası 33 hisseyle açılacak
AA

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Moskova Borsası'nın yarın TSİ 09.50 ila 14.00 saatlerinde işlemlere açılacağı belirtildi.

İşlemlerin sadece 33 hisse senedinde yapılabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, açığa satışların ise yasaklandığı kaydedildi.

Bankanın yayımladığı ve işlemlerin başlayacağı şirketler arasında Gazprom, Rosneft ve Sberbank gibi ülkenin tanınmış şirketleri de bulunuyor.

Moskova Borsası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

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