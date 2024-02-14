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        Haberler Ekonomi Borsa Moskova Borsası'nda işlemler durduruldu - Borsa Haberleri

        Moskova Borsası'nda işlemler durduruldu

        Moskova Borsası'nda dünün ardından bugün de işlemlerin durdurulduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:19 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:19
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        Moskova Borsası'nda işlemler durduruldu
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        Moskova Borsası’ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye saati ile 10:36’da tüm işlemlerin durdurulduğu belirtildi.

        İşlemler tekrar başlatıldığında ilave bir duyuru yapılacağının kaydedildiği açıklamada, işlemlerin neden durdurulduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

        Moskova Borsası’nda işlemler sunucu sorunları nedeniyle dün de yaklaşık iki saat durdurulmuştu.

        Ukrayna savaşının ardından Moskova Borsası’ndaki işlemlerde teknik aksaklık yaşanırken, işlemler de zaman zaman durduruluyor.

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