Moskova'da seslendirildi

Türkiye -Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Türkiye'nin Moskova Büyük Elçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle Çaykovski Büyük Konser Salonu'nda düzenlenen konsere Türkiye'nin Moskova Büyük Elçisi Mehmet Samsar, Türk besteci Atilla ve çok sayıda Türk ve Rus davetli katıldı.

Can Atilla'nın, Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü yılı için hazırladığı '57. Alay - Gelibolu Senfonisi' adlı eseri, Moskova Konservatuvarı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi. Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası Direktörü ve Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi şef Burak Tüzün yönetimindeki orkestraya, soprano Angela Ahıskal ile solo viyolonsel Serdar Rasul solist olarak eşlik etti.

Mehmet Samsar