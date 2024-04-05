Moskova'daki terör saldırısı: Bir şüpheli daha tutuklandı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Basmanniy Bölge Mahkemesi'nde, 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri daha hakim karşısına çıkarıldı.

"Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirmek"le suçlanan şüpheli Tacikistan vatandaşı Muhammed Zoir’in 22 Mayısa kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

144 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.