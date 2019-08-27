Moskova'da Türk Müziği Dinletisi

25 Ağustos'ta gerçekleşen ve dinleyicilerin büyük ilgi gösterdiği programda Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçısı İrfan Gürdal ve ritim sanatçısı Şamil Ersöz sahne alırken; Türk dünyasının müzik aletlerinden Dombıra, Iklıg, Üç telli, Kengirge ve Saz dinleyicilere tanıtılarak Türk dünyası müziklerinden örnekler çalındı. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında Türk kültürünü tanıtmak ve kültürel bağları geliştirme amacıyla faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü, 'Türk Müziği Tanıtım Konseri' düzenledi. 25 Ağustos'ta Moskova Devlet Çaykovski Konservatuvarı bünyesinde gerçekleşen Uluslararası Müzik Festivali'nde Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçısı İrfan Gürdal ve ritm sanatçısı Şamil Ersöz sahne aldı.

Dinleyicilerin büyük merakla takip ettiği konserde, sanatçılarımız Türk dünyasının 'Dombra', ‘Iklıg', 'Üç telli', 'Kengirge' ve 'Saz' gibi kendine has enstrümanlarını tanıtırken, Türk dünyası müziklerinden en güzel örnekler icra edildi.

Moskova Devlet Çaykovski Konservatuarı'nda faaliyetlerine devam edecek olan Yunus Emre Enstitüsü, 29 Ağustos tarihinde ‘Türk Tasavvuf Düşüncesi ve Ney Hakkında Konuşmalar' başlıklı bir sohbet programı gerçekleştirecek. Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Mustafa Tatçı ve yazar Leyla İpekçi'nin yanı sıra, Neyzen Hakan Alvan'ın katılımıyla Türk tasavvuf düşüncesine dair bir oturum düzenlenecek. Ayrıca, beraberinde Türk Tasavvuf Müziği'nin başat enstrümanı olan ‘ney' icra edilecek ve katılımcılara tanıtılacak.