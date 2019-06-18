Moskova'daki yaşamları belgesel oldu

'Merhaba Güzel Vatanım...

Nazım Hikmet ile Ahmet Ümit'in Moskova'daki yaşamları, zorlu serüvenleri, Merhaba Güzel Vatanım' adlı belgesel filmde gözler önüne serilecek.

Senaryosunu Ahmet Ümit'in yazdığı, Cengiz Özkarabekir'in yönettiği 'Merhaba Güzel Vatanım'da Nazım Hikmet'in Moskova'ya uzanan yolculuğunun, Ahmet Ümit'in fırtınalı hayatı ve 1980'li yıllarda Moskova'ya gidişi üzerindeki etkileri anlatılıyor.

Türkiye tarihinden önemli kesitlerin de yer aldığı 'Merhaba Güzel Vatanım'da iki yazarın zorlu serüvenlerinin en dramatik yanları gösterilirken, sanat ve edebiyatın kurtarıcı gücü vurgulanıyor. Hayat kısa, sanat uzun sloganını benimseyen film, iki genç insanın, yaşadıkları çağın etkisiyle nasıl birer edebiyatçıya dönüştüklerini irdeliyor.

'Merhaba Güzel Vatanım'da, Nazım Hikmet'i Yetkin Dikinciler, Ahmet Ümit'i de ise Serkan Altıntaş canlandırıyor. Berna Laçin, Pelin Batu, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar, Mehmet Tokat, Alper Türedi, Kutay Şahin, Adnan Kürkçü, Ayhan Bozkurt'un da aralarında olduğu yaklaşık 150 kişinin yan rollerde olduğu 'Merhaba Güzel Vatanım'ın çekimleri Moskova, Gaziantep ve Bursa'da yapıldığı. Çekimlerin bir bölümünün çekimleri İstanbul'da devam ediyor. 'Merhaba Güzel Vatanım', gösterime kasımda girecek.

Nazım Hikmet