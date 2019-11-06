İngiltere'de aylardır süren Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılık sürecine (Brexit) ilişkin tartışmalar, parlamentoda gündeme gelen istihbarat raporuyla yeni bir boyut kazandı.

İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu'nun hazırladığı raporda, Rusya yönetiminin 2016'da AB'den ayrılık kararı çıkan referanduma müdahalede bulunduğu belirtiliyor.

İngiliz muhalefeti, Başbakan Boris Johnson'ı, 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçimler öncesinde raporun kamuoyuna yansımasını engellemekle suçladı.

İşçi Partisi, raporun Johnson'la Kremlin bağlantılı siyasi danışman Dominic Cummings arasındaki bağlantı ile Muhafazakar Parti'ye Rusya'dan yapılan mali yardımlarla ilgili iddialara yanıt getirebileceğini kaydetti.

'KANIT YOK'

İngiltere'nin Avrupa ilişkilerden sorumlu Bakanı Christopher Pincher, muhalefetin suçlamalarını reddederken, "Rusların Brexit sürecine yönelik başarılı bir müdahalesi bulunduğunu gösteren delil yok" diye konuştu. Muhalefetin suçlamalarına Moskova yönetiminden de yalanlama geldi.

Amerikan istihbaratı Rusya'nın, 2016'da Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan ABD başkanlık seçimlerine siber müdahalede bulunduğunu gösteren deliller bulunduğunu açıklamıştı.