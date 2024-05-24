Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Moskova saldırısında kritik gelişme: Rusya'dan sorumlular konusunda önemli açıklama

        Moskova saldırısında kritik gelişme: Rusya'dan sorumlular konusunda önemli açıklama

        Rusya'nın yaşadığı en büyük terör saldırılarından biri olan Crocus Belediye Binası baskınında kritik bir gelişme yaşandı. Moskova, ilk kez DEAŞ'ın Horasan kolunun sorumluluğunu kabul etti. Rus Güvenlik Servisi Direktörü, Ukrayna'nın saldırının koordinasyonu konusunda doğrudan bağı olduğunun da altını çizdi. Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberi.

        Giriş: 24.05.2024 - 17:05 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Moskova saldırısında kritik gelişme
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya’nın başkenti Moskova’da 22 Mart 2024’te Crocus Belediye Binası’na düzenlenen saldırı hafızalarda yerini korumaya devam ediyor.

        Saldırıda 144 kişi ölmüş, 360 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı, DEAŞ’ın Horasan grubu üstlenmiş, ancak Rusya, Ukrayna’yı işaret etmişti. Kiev yönetimi ise bu saldırının kendileri tarafından yapıldığını asla kabul etmedi.

        Moskova saldırısı konusunda Rusya ilk kez DEAŞ’ın Horasan kolunun sorumluluğunu kabul etti.

        Rusya haber ajansı RIA Novosti’nin aktardığı haberde, Rus Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov, yapılan soruşturma sonucunda teröristlerin hazırlanması, finansmanı, saldırı ve geri çekilmesinin Afgan-Pakistan bölgesindeki Horasan grubu militanları tarafından internet üzerinden koordine edildiğinin ortaya çıktığını söylediğine yer verildi.

        REKLAM

        Habere göre, Rus hükümeti saldırının DEAŞ tarafından yapıldığını kabul etmesine rağmen Ukrayna bağlantısı olduğu yönündeki iddialarını da sürdürdü. Rus Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov, DEAŞ’ın saldırıyı hemen üstlendiğini dile getirirken, Ukrayna istihbaratının 'varsayılan rolüne' de dikkat çekti.

        Alexander Bortnikov, “Soruşturma devam ediyor ancak Ukrayna askeri istihbaratının saldırıda doğrudan yer aldığını şimdiden kesin olarak söyleyebiliriz" dedi.

        TÜRKİYE'NİN DEDİĞİ ÇIKTI

        Moskova’daki dehşete imza atan DEAŞ’lı Shamsidin Fariduni ve Saidakram Rajabalizoda’nın saldırı öncesinde kısa süreliğine Türkiye’ye gelmiş olması, saldırı sonrasında birçok okun Türkiye’ye dönmesine de sebep olmuştu.

        Rusya'dan 'Moskova terör saldırısı' iddiası
        Rusya'dan 'Moskova terör saldırısı' iddiası Haberi Görüntüle

        Türk güvenlik güçleri, saldırganların sadece 'vizeleri bittiği için kısa süreliğine Türkiye’ye giriş yaptığını' açıklamıştı.

        Rus Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov’un yaptığı açıklama ise Türkiye’yi haklı çıkarır nitelikte. Türkiye birçok kez saldırının Afganistan-Pakistan bölgesinde bulunan DEAŞ’ın Horasan kolu tarafından yapıldığını dile getirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Karaciğer nakli bekleyen Esma'nın yüzü, 12'nci donörde güldü
        Karaciğer nakli bekleyen Esma'nın yüzü, 12'nci donörde güldü
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"