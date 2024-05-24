Moskova saldırısında kritik gelişme: Rusya'dan sorumlular konusunda önemli açıklama

Rusya’nın başkenti Moskova’da 22 Mart 2024’te Crocus Belediye Binası’na düzenlenen saldırı hafızalarda yerini korumaya devam ediyor.

Saldırıda 144 kişi ölmüş, 360 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı, DEAŞ’ın Horasan grubu üstlenmiş, ancak Rusya, Ukrayna’yı işaret etmişti. Kiev yönetimi ise bu saldırının kendileri tarafından yapıldığını asla kabul etmedi.

Moskova saldırısı konusunda Rusya ilk kez DEAŞ’ın Horasan kolunun sorumluluğunu kabul etti.

Rusya haber ajansı RIA Novosti’nin aktardığı haberde, Rus Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov, yapılan soruşturma sonucunda teröristlerin hazırlanması, finansmanı, saldırı ve geri çekilmesinin Afgan-Pakistan bölgesindeki Horasan grubu militanları tarafından internet üzerinden koordine edildiğinin ortaya çıktığını söylediğine yer verildi.

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Habere göre, Rus hükümeti saldırının DEAŞ tarafından yapıldığını kabul etmesine rağmen Ukrayna bağlantısı olduğu yönündeki iddialarını da sürdürdü. Rus Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov, DEAŞ’ın saldırıyı hemen üstlendiğini dile getirirken, Ukrayna istihbaratının 'varsayılan rolüne' de dikkat çekti.

Alexander Bortnikov, “Soruşturma devam ediyor ancak Ukrayna askeri istihbaratının saldırıda doğrudan yer aldığını şimdiden kesin olarak söyleyebiliriz" dedi.

TÜRKİYE'NİN DEDİĞİ ÇIKTI

Moskova’daki dehşete imza atan DEAŞ’lı Shamsidin Fariduni ve Saidakram Rajabalizoda’nın saldırı öncesinde kısa süreliğine Türkiye’ye gelmiş olması, saldırı sonrasında birçok okun Türkiye’ye dönmesine de sebep olmuştu.